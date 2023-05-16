بضربة خاطفة.. لحظة مرعبة لهجوم القرش "عاشق الدم" على قارب صغير

قرش النمر يسمى أيضًا نمر البحر، وهو واحد من أسماك القرش الأكثر خطورة في العالم، ويُعتبر من الحيوانات المفترسة العدوانية جدًا ذات الحواس القوية، و"عاشق للدم" كما يظهر في رغبته العالية بـ"الحصول على السائل الأحمر".