بضربة خاطفة.. لحظة مرعبة لهجوم القرش "عاشق الدم" على قارب صغير
وجد سكوت هاراغوتشي، صياد قوارب الكاياك في جزر هاواي الأمريكية، نفسه في مشهد مصغر من فيلم "Jaws" الشهير، عندما هاجم قرش من نوع "النمر" زورقه على بُعد مسافة قصيرة من الساحل.
وصوّر هاراغوتشي مقطع فيديو "دراميًا" للحادث على كاميرا مثبتة في خوذته، والتي كان قد شغّلها لتسجيل رحلة صيده.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، قال الصياد لشبكة "أيه بي سي": "سمعت صوت أزيز بدا وكأنه قارب يتجه نحوي بدون محرك، ونظرت للأعلى ورأيت هذا الشيء البني الكبير الذي اعتقدت في البداية أنه سلحفاة، ولكن بعد ذلك اصطدمت به وأدركت أنه قرش".
ويُظهر الفيديو سمكة "قرش النمر" الكبيرة تقترب خلسة من حافة زورق الكاياك، قبل أن تفتح فكّها لالتهام الجانب الأيسر لقارب الكاياك.
وأخبر هاراغوشي المحطة بأنه يشتبه في أن الهجوم وقع بعد أن ظن القرش بالخطأ أن قارب الكاياك الأصفر الساطع هو فقمة مصابة.
ووفقًا لهاراغوتشي، فإنه يعتقد بأن القرش هاجم فقمة في وقت سابق، وتركها لتموت، وعاد ظنًا منه أن القارب هو الفقمة التي تركها.
وبالرغم من هجوم القرش المتوحش، إلا أن هاراغوتشي لم يتعرض لأي أذى، وأكمل الصيد.
قرش النمر يسمى أيضًا نمر البحر، وهو واحد من أسماك القرش الأكثر خطورة في العالم، ويُعتبر من الحيوانات المفترسة العدوانية جدًا ذات الحواس القوية، و"عاشق للدم" كما يظهر في رغبته العالية بـ"الحصول على السائل الأحمر".