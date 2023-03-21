أثار الهلع والرعب.. شاهد اللحظات الأولى لوقوع زلزال قوي يهز المنازل في باكستان

أظهرت مقاطع مصورة، لحظة وقوع الزلزال الذي ضرب باكستان اليوم الثلاثاء، وأدى إلى مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين على الأقل، وفقاً للعربية نت.
وفي التفاصيل، رصد أحد الأشخاص تشققات في أحد المباني بعد وقوع الزلزال، ما دفع السكان للهرب وسط حالة من الهلع والرعب، كما أظهرت كاميرا مراقبة داخلية اهتزاز أحد المنازل بشكل كبير في تلك اللحظات.
وذكر بيان صادر عن هيئة المسح الجيولوجي في باكستان ، أن زلزالاً وقع و مركزه جبال الهندكوش في أقصى شمال شرق أفغانستان، وبلغت شدة الزلزال 6.8 على مقياس ريختر و على عمق 168 كلم، ووقع الزلزال عند الساعة 21:47 بالتوقيت المحلي.
وشعر بالزلزال سكان مناطق شمال ووسط باكستان من بينها مدن إسلام آباد و بيشاور ولاهور، ووفق شهود عيان استمر الشعور بالهزة لنحو 30 ثانية، وبالرغم من تكرار حدوث الزلازل في باكستان، فقد دفعت هذه الهزة الأرضية بعض السكان إلى الهلع و الخروج من منازلهم ومحالهم .
ونقلت وسائل الإعلام الباكستانية عن قوات الطوارئ أن حصيلة ضحايا الهزة الأرضية التي شعر بها سكان باكستان ارتفع إلى 4 قتلى على الأقل و 80 جريحاً جلهم في 6 مقاطعات في إقليم خيبر بختون خواه شمال غرب باكستان، كما أسفرت الهزة عن إلحاق أضرار بعدد من المنازل، وحدوث انزلاقات جبلية شمالي باكستان نتج عنها إغلاق عدد من الطرق الجبلية.
بدوره، دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث لرفع حالة التأهب جراء الهزة الأرضية التي شعر بها سكان باكستان جراء الزلزال الذي ضرب أفغانستان المجاورة .