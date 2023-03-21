أثار الهلع والرعب.. شاهد اللحظات الأولى لوقوع زلزال قوي يهز المنازل في باكستان

ونقلت وسائل الإعلام الباكستانية عن قوات الطوارئ أن حصيلة ضحايا الهزة الأرضية التي شعر بها سكان باكستان ارتفع إلى 4 قتلى على الأقل و 80 جريحاً جلهم في 6 مقاطعات في إقليم خيبر بختون خواه شمال غرب باكستان، كما أسفرت الهزة عن إلحاق أضرار بعدد من المنازل، وحدوث انزلاقات جبلية شمالي باكستان نتج عنها إغلاق عدد من الطرق الجبلية.