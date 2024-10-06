بقفزات على المسرح.. شاهد ظهور إيلون ماسك في تجمع انتخابي لترامب في "موقع محاولة الاغتيال"

وتابع الرئيس السابق أمام أنصاره: "على مدى السنوات الثماني الماضية، قام أولئك الذين يريدون إيقافنا بالتشهير بي، وحاولوا إقصائي من منصبي، ولاحقوني قضائيًّا، وحاولوا سرقة بطاقات اقتراع مني، ومن يدري، ربما حاولوا قتلي. لكني لم أتوقف أبدًا عن النضال من أجلكم، ولن أتوقف أبدًا".