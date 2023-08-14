صاروخ من طراز "كوايتشو1- إيه".. الصين تُطلق 5 أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء

أطلقت الصين اليوم بنجاح، صاروخًا من طراز "كوايتشو1- إيه" حاملًا 5 أقمار صناعية جديدة من أجل إرسالها إلى الفضاء من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.