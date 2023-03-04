تحذيرات من زلزال جديد بقوة 10 ريختر في تركيا.. وخبير: كارثي ومدمر

حذّر خبير الزلازل التركي البروفيسور ناجي جورور، اليوم السبت، من احتمالية وقوع زلزال تفوق قوته 10 درجات في مدينة إسطنبول التركية؛ حيث قال في حواره مع صحيفة "حرييت" التركية: إن هناك فجوة زلزالية في مدينة إسطنبول التركية، و"عندما يتم سد هذه الفجوة سيحدث زلزال كبير ومدمر".