تحذيرات من زلزال جديد بقوة 10 ريختر في تركيا.. وخبير: كارثي ومدمر

حذّر خبير الزلازل التركي البروفيسور ناجي جورور، اليوم السبت، من احتمالية وقوع زلزال تفوق قوته 10 درجات في مدينة إسطنبول التركية؛ حيث قال في حواره مع صحيفة "حرييت" التركية: إن هناك فجوة زلزالية في مدينة إسطنبول التركية، و"عندما يتم سد هذه الفجوة سيحدث زلزال كبير ومدمر".
وأضاف البروفيسور ناجي جورور أنه في بعض المناطق ستكون شدة الزلزال 10 درجات على مقياس ريختر لقياس درجة قوة الزلازل.
وأوضح خبير الزلازل التركي أن الزلزال الذي سيضرب بعض الأماكن في مدينة إسطنبول التركية، سيكون عبارة عن زلزالين متتاليين، وبسبب شدتهما يمكننا اعتبارهما أربعة زلازل في وقت واحد.