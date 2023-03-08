مقابل ربع قرن من الأعمال المنزلية دون أجر.. حكم تعويض لمطلقة بـ200 ألف يورو

وفي حديث إذاعي، قالت المرأة، التي لم يذكر اسمها: إن زوجها "لم يكن يُرِدها أن تعمل" خارج المنزل؛ رغم أنه سمح لها بالعمل في صالات رياضية كان يملكها؛ حيث كانت تتولى "العلاقات العامة وتعمل كمدربة"؛ لكن ما خلا ذلك فقد "كرستُ نفسي حصريًّا للأعمال المنزلية، ورعاية زوجي والمنزل"؛ على حد قولها.