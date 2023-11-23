فيديو "محير " لانفجار سيارة على جسر بين أمريكا وكندا.. والسلطات الأمريكية تستبعد أنه عمل إرهابي

بدورها قالت حاكمة ولاية نيويورك كيثي هوتشول في مؤتمر صحافي عقدته في موقع الانفجار، إنه "لا مؤشر في الوقت الحالي على أن هذا كان عملاً إرهابيًا". من جهته، أعلن البيت الأبيض أنه أبلغ الرئيس جو بايدن بوقوع الانفجار.