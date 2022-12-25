وسط شكوك حول مصداقية اللجنة.. الصين توقف نشر الأعداد اليومية لـ"كورونا"

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين والتي دأبت على نشر أعداد الإصابات اليومية بكوفيد-19 في البلاد على مدار الأعوام الثلاثة الماضية أو نحو ذلك؛ أنها لن تنشر مثل هذه البيانات اعتبارًا من اليوم، وسط شكوك حول مصداقيتها بعد تفجر الإصابات في أعقاب تخفيف مفاجئ للقيود الصارمة.