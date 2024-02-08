يحدث في العالم منذ يونيو الماضي.. رسميًّا: يناير 2024 الأعلى حرارة على الإطلاق

يأتي هذا بعد أن تم تصنيف عام 2023 على أنه العام الأعلى حرارة على كوكب الأرض ضمن سجلات عالمية ترجع لعام 1850؛ إذ يؤدي تغير المناخ الذي تسببه الأنشطة البشرية وظاهرة النينيو الجوية التي تشهد ارتفاع درجة حرارة المياه السطحية في شرق المحيط الهادئ، إلى ارتفاع درجات الحرارة.