السودان.. إعلان عطلة رسمية حتى إشعار آخر في الخرطوم

وأصدرت الأمانة العامة لحكومة ولاية الخرطوم، أمس السبت، منشورًا إداريًّا حددت فيه نهاية عطلة عيد الفطر؛ حيث كان من المقرر أن يزاول الموظفون أعمالهم اعتبارًا من اليوم الأحد.