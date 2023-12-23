حيلة دفاعية تخفّف من العدوانية.. دراسة تكتشف سرًّا يكمن في دموع النساء

ووفقًا للدراسة: أدّى استنشاق الدموع العاطفية من النساء إلى تقليل عدوانية الذكور بنسبة تزيد على "40%" في الاختبارات المحوسبة، وحفز تغييرات مماثلة في الدماغ، على الرغم من أن العلماء الذين قاموا بهذه الدراسة يعتقدون أن جميع دموع البشر سيكون لها تأثير مماثل.