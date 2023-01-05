استمرت 11 يومًا بلا طعام أو نوم.. موسوعة "غينيس" تعلن أطول رحلة لطائر بلا توقف

استمرت 11 يوما بلا طعام أو نوم



وغادر الطائر، الذي ثبتت به شريحة إلكترونية لتتبع سيره، ألاسكا في 11 أكتوبر 2022 ثم هبط في تسمانيا بعد 11 يوما، في رحلة لم يحصل خلالها على وجبة طعام أو قسط من الراحة.