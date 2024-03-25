بالفيديو.. وفاة لاعب جزائري بعد هذه الإصابة المروعة في الملعب

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام جزائرية، أن اللاعب الشاب أمضى نحو أسبوع في قسم الإنعاش في أحد مستشفيات الجزائر، بعد أن تعرض لإصابة قوية في الرأس عقب تدخل عنيف بالقدم من مدافع فريق أمل مراونة، سقط على إثرها مغشيًا عليه، وتم نقله إلى المستشفى، قبل أن يفارق الحياة.