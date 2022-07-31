"شبو ورعب 24 ساعة".. نهاية سعيدة لواقعة الطفل الموريتاني الذي حاصرته السيول

وحين كان "شبو"، البالغ من العمر 11 عامًا، يسبح في مياه السد، باغتته سيول قادمة من هضبة "تكانت" المجاورة وحاصرته من كل الجوانب؛ الأمر الذي جعله يستنجد بأسطوانة من الخرسانة، يقف عليها في انتظار النجدة وفق "سكاي نيوز عربية".