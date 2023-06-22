حول العالم في صورة.. هجوم غادر وأم باكية.. ورصاصات إسرائيلية طائشة

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز"، نشاهد أماً فلسطينية تبكي بحرقة أثناء تشييع جنازة فلذة كبدها الذي قُتل في هجوم غادر لمستوطنين إسرائيليين بالقرب من رام الله في الضفة الغربية المحتلة.
ولم تستطع الأم المكلومة من حبس دموعها وهي تشيع نجلها إلى مثواه، بعد أن تلقى رصاصات المستوطنين الغادرة، فخر ميتاً دون حراك.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن مقتل شخص أصيب بطلق ناري في الصدر؛ جراء هجوم مستوطنين إسرائيليين على بلدة ترمسيعا بالضفة الغربية.
وأصيب في الهجوم الغادر نحو 12 شخصاً بالرصاص الحي فيما أصيب نحو 100 آخرين بالاختناق جراء هجوم المستوطنين على البلدة.
ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام عن رئيس بلدية ترمسيعا، لافي أديب، فقد أحرق نحو 400 من المستوطنين نحو 30 منزلاً، وأكثر من 60 مركبة خلال الهجوم الغادر على البلدة الواقعة شمال شرقي رام الله.