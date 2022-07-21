هرب التمساح من الشرطة.. شاهد أين انتهى بصدفة غريبة

حاول تمساح الهرب من عناصر الشرطة الأمريكية التي كانت تلاحقه، لكن حظه العاثر جعله يعلق بين عجلات سيارة الشرطة، في ثاني حادثة تتصل بتمساح يثير الرعب في ولاية فلوريدا.