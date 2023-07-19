بعدما أودى بحياة 34 شخصًا.. بالفيديو: خطأ فادح من السائق وراء كارثة حافلة الجزائر

كشفت مصالح الأمن في الجزائر، الأربعاء، عن سببين مباشرين لوقوع الحادث المروري المأساوي في ولاية تمنراست، الذي أودى بحياة 34 شخصًا، مع إصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة؛ اثنان منهم في الإنعاش.