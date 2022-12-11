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فيديو مرعب.. شاهد ما خرج من تحت غطاء سيارة على الطريق
في أستراليا، أصيب زوجان كانا يقودان السيارة على طريق سريع، بالرعب الشديد، عندما خرج ثعبان فجأة من تحت غطاء محرك السيارة.
وحسب وكالة "يو.بي.آي" الإخبارية؛ فقد نشرت كيري جنكينز، مقطع فيديو للحادث على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".
وقالت "كيري": إن الحادث وقع، عندما كانت مع زوجها وطفلها، متوجهين من شاطئ دارلينجتون إلى منزلهم في فورستر، بولاية نيو ساوث ويلز.
وحسب الفيديو، يمكن سماع "كيري" وهي تشعر بالذعر، بينما يطمئنها زوجها أن الحيوان هو ثعبان شجرة خضراء غير ضار.
وقالت "كيري" في منشور آخر: إن الزوجين توقفا بالسيارة في أول فرصة لاحت لهما، ورأيا الثعبان يخرج من الشبكة الأمامية للسيارة، ويختبئ في الهيكل السفلي لها.
وأضافت "كيري" أن زوجها عثر على الثعبان تحت الغطاء في اليوم التالي، وتركه يخرج متوجهًا نحو الغابة القريبة.