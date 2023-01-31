فقط لمجرد هذا الفعل.. إيران تسجن زوجين 10 سنوات لرقصهما أمام مَعْلَم شهير

حكمت محكمة إيرانية بالسجن مدة تزيد على 10 سنوات، اليوم "الثلاثاء" على زوجين شابين رقصا أمام أحد المعالم الرئيسية في طهران، في مقطع فيديو اعتُبر رمزًا لتحدّي النظام.
وقُبض على "استياج حقيقي" وزوجها "أمير محمد أحمدي"، وكلاهما في العشرين من العمر، مطلع نوفمبر "تشرين الثاني"، بعد انتشار مقطع فيديو لهما على نطاق واسع وهما يرقصان بشكل رومنسي أمام برج آزادي في طهران.
ولم تكن "حقيقي" تضع حجابًا؛ في تحدٍّ لقواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة في إيران؛ حيث لا يسمح للنساء بالرقص في الأماكن العامة ولا الاختلاط بالرجال.
وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا"، أن محكمة في طهران حكمت على كل منهما بالسجن 10 سنوات وستة أشهر، بالإضافة إلى منعهما من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومغادرة إيران.
وأضافت الوكالة، ومقرّها أمريكا، أن الزوجين أدينا بـ"التشجيع على الفساد وممارسة الفحشاء، والتجمع بهدف الإخلال بالأمن القومي".
وبيّنت أن "حقيقي" موجودة الآن في سجن قرتشك للنساء السيّئ السمعة خارج طهران؛ حيث يندد الناشطون بأوضاع المسجونات فيه بشكل منتظم.