فقط لمجرد هذا الفعل.. إيران تسجن زوجين 10 سنوات لرقصهما أمام مَعْلَم شهير

ولم تكن "حقيقي" تضع حجابًا؛ في تحدٍّ لقواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة في إيران؛ حيث لا يسمح للنساء بالرقص في الأماكن العامة ولا الاختلاط بالرجال.