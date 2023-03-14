حادث دهس في كندا يُخَلّف وفاة شخصين وإصابة 9 آخرين

وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية: إن شاحنة بيك- آب صدمت عددًا من الأشخاص على أحد الأرصفة قبل أن تُواصل سيرها مسافة 500 متر تقريبًا، وتدهس أشخاصًا آخرين؛ وفق "سكاي نيوز".