غدًا.. الأمم المتحدة تحتفي باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

ويشكل اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، فرصة للفت انتباه المجتمع الدولي إلى حقيقة أن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة ولم تُحَل حتى يومنا هذا، رغم مرور عشرات السنين وصدور العديد من القرارات الدولية ذات الصلة، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعدُ على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة، وهي: الحق في تقرير المصير دون أي تدخل خارجي، أسوة ببقية شعوب الأرض، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أبعدوا عنها.