يُعطى للمريض "قبل أي جراحة".. ابتكار لقاح "رائد" لعلاج سرطان الأمعاء

وتابع أن "العمل الذي قمنا به هنا في رويال سار رائع، ونحن فخورون للغاية بمشاركتنا في هذه التجربة العالمية، ونعتقد أنها يمكن أن تكون مفتاحاً لعلاج سرطان الأمعاء في المستقبل".