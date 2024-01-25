"ناقلات النفط الكويتية" تعلن تطبيقَ تدابير لحماية أسطولها من سفن البترول

وكانت صحيفة "الرأي" الكويتية قد ذكرت، أمس، أنّ الشركة قرّرت إيقافَ مرور ناقلاتها في البحر الأحمر مؤقتًا، وأنّ قرار الإيقاف يخضع للمراجعة الدورية المستمرّة لحين استقرار حال المنطقة.