شب في مصنع للمواد البترولية.. بالفيديو: لحظة إخماد حريق ضخم في الأردن

تمكن الدفاع المدني الأردني، فجر الثلاثاء، من إخماد حريق ضخم شب في مصنع للزيوت والمواد البترولية في شمال شرقي البلاد، مما أنقذ مصانع ومستودعات مجاورة من ألسنة اللهب، وأكدت السلطات عدم وقوع إصابات في الحريق.