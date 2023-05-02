لحظات تحبس الأنفاس.. شاهد ما فعله طيار أرجنتيني بطائرته قرب الأرض

وظهرت الطائرة وهي تُحلق بشكل مضطرب جدًا وتتمايل يمينًا ويسارًا دون اتزان، وبحركة عشوائية حتى كادت تصطدم بالسيارات أسفلها، وظلت على هذا الوضع لعدة ثوانٍ، حتى تمكّن قائدها من إحكام سيطرته وتنفيذ الهبوط بعدها بسلام دون إحداث أي خسائر.