هل يمكن أن تتسبب المطبات الهوائية في تحطم الطائرة؟.. طيار أيرلندي مخضرم يجيب على السؤال

طمأن الطيار الأيرلندي المخضرم بيت هاتشيسون، مشاهدي صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، إلى أن المطبات الهوائية لا يمكن أن تتسبب في تحطم الطائرة.
وحسب صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية، اليوم الأحد، كان الطيار المخضرم يجيب على أسئلة مشاهديه، بشأن ركوب الطائرات والمخاطر المحتملة؛ وذلك عبر صفحته "بيت الطيار الأيرلندي" على "يوتيوب".
وحسب الصحيفة، لدى "بيت" خبرة بالطيران أكثر من 40 عامًا، كان خلالها طيارًا مقاتلًا في سلاح الجو الملكي البريطاني، وبعدها عمل في الطيران التجاري.
وقد تلقى "بيت" سؤالًا بشأن المطبات الهوائية، وهل يمكن أن تتسبب في تحطم الطائرة أو بأضرار في هيكلها.
وقال "بيت": "لا. لا تتسبب المطبات الهوائية بتحطم الطائرة أو بأضرار في هيكلها".
وأضاف: "لقد تم اختبار الطائرة مرات عديدة على تحمل اضطرابات أكثر قوة من الذي ستفرضه المطبات الهوائية الشديدة على الطائرة أثناء الطيران".
وحسب "بيت"؛ فإن الاحترافية والمهارة الجوية للطيارين ستُبقي الطائرة بعيدًا عن أي من السحب الركامية، والتراكمات الجوية الكبيرة، والعواصف؛ لذا فقد تهتز الطائرة وترتطم؛ لكن صدقوني إنها أقوى بكثير مما يمكنك تخيله".
وردًّا على مخاوف مشاهد قال إنه يشعر أن الطائرة قد تسقط بسبب المطبات الهوائية، قال "بيت": "لا تقلق. من الواضح أن الطائرة تحلق في الهواء، والهواء الذي تسافر خلاله الطائرة يتحرك أيضًا وبه تموجات، والهواء للطائرة مثل سطح الطريق للسيارة، قد تضطرب وأنت تقود السيارة فوق حفرة، وقد يتشكل جيب من الهواء أو مطب، وهذا هو السبب الرئيسي لما يشعر به الركاب.. لكن هذا لا يعني أن الطائرة ستسقط من السماء، فلن تسقط الأجنحة، ولن تتوقف المحركات، ولن يفقد الطيارون السيطرة على الطائرة".
وعن المكان الأكثر أمانًا للجلوس على متن الطائرة، يقول "بيت": "كل مقعد آمن؛ لكن الجلوس بجانب مخرج ربما يكون أفضل من البقاء بعيدًا عن المخرج، ولتقليل تأثير المطبات أو حركة الطائرة، اجلس بجوار مركز الجاذبية؛ حيث توجد الأجنحة.. لذا فإن المقاعد القريبة من مخارج الأجنحة هي أفضل مكان للجلوس".