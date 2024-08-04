هل يمكن أن تتسبب المطبات الهوائية في تحطم الطائرة؟.. طيار أيرلندي مخضرم يجيب على السؤال

وردًّا على مخاوف مشاهد قال إنه يشعر أن الطائرة قد تسقط بسبب المطبات الهوائية، قال "بيت": "لا تقلق. من الواضح أن الطائرة تحلق في الهواء، والهواء الذي تسافر خلاله الطائرة يتحرك أيضًا وبه تموجات، والهواء للطائرة مثل سطح الطريق للسيارة، قد تضطرب وأنت تقود السيارة فوق حفرة، وقد يتشكل جيب من الهواء أو مطب، وهذا هو السبب الرئيسي لما يشعر به الركاب.. لكن هذا لا يعني أن الطائرة ستسقط من السماء، فلن تسقط الأجنحة، ولن تتوقف المحركات، ولن يفقد الطيارون السيطرة على الطائرة".