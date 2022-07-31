شاهد.. حفل زفاف غريب بدون العروسين.. لكن سبب وزمن إقامته هو الأغرب

وتجري العادات في تلك المنطقة بإجراء العرس من أفراد عائلة المتوفى، ويشمل جميع المواكب المشابهة لحفل الزفاف العادي، وأضاف اليوتيوبر الهندي قائلاً: "تذهب عائلتان إلى منزل بعضهما من أجل الخطوبة، وهناك موكب زواج، وحفل متكامل".