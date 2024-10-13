تكشف لمرتديها هوية كل مَنْ حوله.. دراسة تُحذِّر من مخاطر النظارات الذكية والذكاء الاصطناعي على الخصوصية

وقال الطالبان محذرَين: "أغلب الناس لا يدركون أنه بمجرد معرفة اسم شخص ما يمكن غالبًا تحديد هويته، وعنوان سكنه، ورقم هاتفه، وأسماء أقاربه".. مشيرين إلى أن هذه البيانات يمكن أن تُستخدم في استهداف بياناته المالية.