تكشف لمرتديها هوية كل مَنْ حوله.. دراسة تُحذِّر من مخاطر النظارات الذكية والذكاء الاصطناعي على الخصوصية

أظهرت دراسة، أجراها طالبان في جامعة هارفارد الأمريكية، أنه يمكن استخدام النظارات الذكية مع الذكاء الاصطناعي لتحديد هوية الأشخاص الموجودين في مجال رؤية مستخدم النظارة في وقت قصير.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ"، قال الطالبان أن بو نجوين وكاين أرادايفيو، اللذان أنشآ منصة باسم "آي إكس راي"، إن الدراسة "تستفيد من 5 تقنيات راسخة"، وأظهرت أن النظارات الذكية يمكن أن ترتبط بسرعة بأدوات مثل "بيم آيز"، وهي محرك بحث؛ للبحث عن صور الوجوه لتحديد هوية الأشخاص الغرباء.
وحذر الباحثان من أن التطورات الأخيرة مع استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغة الكبيرة جعلت من الأسهل والأسرع استخدام مثل هذه النظارات لربطها بصورة شخص ما في مجال رؤية النظارة؛ لعرض المعلومات المتاحة عنه عبر الإنترنت؛ وهو ما يعني أن بيانات الأشخاص "يمكن أن تظهر في لحظة واحدة".
وقال الطالبان إنه يمكنهما تقديم حل لهذه المشكلة من خلال إظهار كيفية حذف الأشخاص من أدوات البحث، مثل بيم آيز؛ إذ يمكن لمن يرتدي نظارات ميتا وضع صورة سريعة للشخص الذي يراه على محرك البحث، ومقارنتها بالصور الموجودة على المحرك؛ لتحديد هوية الشخص.
وقال الطالبان محذرَين: "أغلب الناس لا يدركون أنه بمجرد معرفة اسم شخص ما يمكن غالبًا تحديد هويته، وعنوان سكنه، ورقم هاتفه، وأسماء أقاربه".. مشيرين إلى أن هذه البيانات يمكن أن تُستخدم في استهداف بياناته المالية.
ونصح الباحثان المستخدمين بالتأكد من امتلاكهم أدوات حماية بياناتهم، مثل استخدام "آلية التحقق ذي العنصرين" للدخول إلى حساباتهم.