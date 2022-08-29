حول العالم في صورة: تعابير وجهها باحت بكل شيء.. هكذا تفاعلت طفلة مع لقطة الشهيدة

لم تتمالك هذه الطالبة الصغيرة مشاعرها، وباحت تعابير وجهها بكل شيء فور رؤيتها صورة زميلتها ليان الشاعر، صاحبة السنوات العشر، التي اغتالتها رصاصات العدوان الإسرائيلي في غزة مطلع الشهر الجاري.
وفي الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز" من داخل مدرسة "ليان"، وفي فصلها الدراسي وسط زملائها، حل الوجوم على وجوه الطلاب فور وضع صورة الطفلة الشهيدة على مقعدها الدراسي، وتعالت أصوات البكاء والنحيب، وكانت لقطة زميلتها هي الأبرز؛ فقد اعتادت على رؤية "ليان"، ومشاركتها مباهج الحياة، ومشاطرتها أحزانها.. والفصل الدراسي، ولكن رصاصات الاحتلال سلبتها صديقتها.
وعلى الرغم من فرحة الطلاب ببداية العام الدراسي الجديد في القطاع إلا أنه سرعان ما انسلت الفرحة مُدْبِرةً، وحلَّ محلَّها الوجوم، والحزن، والبكاء.. فور رؤيتهم صورة زميلتهم، التي لن تشاركهم من الآن فصاعدًا مقاعد الدراسة أبدًا.
واستُشهدت الطفلة الفلسطينية متأثرة بإصابتها في قصف إسرائيلي على مدينتها مع اثنين آخرَيْن، وأُصيب عدد من أفراد أسرتها، خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع مطلع الشهر الجاري، الذي تسبب في خسائر كبيرة بشرية ومادية.