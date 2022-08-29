حول العالم في صورة: تعابير وجهها باحت بكل شيء.. هكذا تفاعلت طفلة مع لقطة الشهيدة

وعلى الرغم من فرحة الطلاب ببداية العام الدراسي الجديد في القطاع إلا أنه سرعان ما انسلت الفرحة مُدْبِرةً، وحلَّ محلَّها الوجوم، والحزن، والبكاء.. فور رؤيتهم صورة زميلتهم، التي لن تشاركهم من الآن فصاعدًا مقاعد الدراسة أبدًا.