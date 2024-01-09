زلزال جديد بقوة 6 درجات قبالة سواحل وسط اليابان

ضرب زلزال بقوة 6 درجات الثلاثاء قبالة سواحل وسط اليابان من دون صدور أي تحذير من أمواج تسونامي محتملة، على ما ذكرت مصلحة الأرصاد الجوية اليابانية.
وسُجل الزلزال قبالة السواحل المطلة على بحر اليابان بما يشمل المنطقة التي ضربها الزلزال في اليوم الأول من السنة الحالية وألحق دمارا واسعا وأسفر عن سقوط أكثر من 200 قتيل.
وارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب وسط اليابان في الأول من يناير إلى 202 قتيل على ما أعلنت السلطات في إقليم أيشيكاوا حيث وقعت الكارثة.
وخفضت السلطات عدد الأشخاص الذين لا يزالون في عداد المفقودين إلى 102 في مقابل 120 في الحصيلة السابقة.
وضرب زلزال بقوة 7.5 درجة اليابان في أول أيام السنة، مما أدى إلى انهيار أبنية واندلاع حرائق وتضرر بنى تحتية في شبه جزيرة نوتو على جزيرة هونشو الرئيسية في البلاد، فيما كانت العائلات تحتفل برأس السنة.
وبعد ثمانية أيام على الزلزال يستمر آلاف من عمال الإغاثة في رفع الأنقاض، إلا أن سوء الأحوال الجوية والطرقات المقطوعة تعيق عملهم، فيما لا يزال نحو 3500 شخص عالقين في مناطق نائية.
وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى 180 قتيلًا.