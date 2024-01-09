زلزال جديد بقوة 6 درجات قبالة سواحل وسط اليابان

وبعد ثمانية أيام على الزلزال يستمر آلاف من عمال الإغاثة في رفع الأنقاض، إلا أن سوء الأحوال الجوية والطرقات المقطوعة تعيق عملهم، فيما لا يزال نحو 3500 شخص عالقين في مناطق نائية.