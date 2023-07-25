هندي يسير حاملًا رأس أخته.. شاهد تفاصيل الجريمة البشعة باسم "الشرف"
فاجأ شاب هندي رجال الشرطة بعدما عرض عليهم رأس أخته التي قتلها لرغبتها في الزواج من شخص لا تريده أسرتها.
وقتل "رياض" البالغ من العمر 22 عامًا، شقيقته عائشة (18 عامًا)، في ولاية أوتار براديش، بعد هربها من منزلها برفقة الشاب الذي تريد الزواج منه تشاند بابو.
وبعد قتله لشقيقته، حمل "رياض" رأسها في كيس، وعرضها أمام رجال الشرطة في المخفر الواقع بقريته.
وحسب وسائل إعلام محلية، بدأت الوقائع المأساوية، عندما هربت الفتاة مع شاب تريد الزواج منه، وعقب بلاغ تَقدمت به عائلة الفتاة، ألقت الشرطة القبض على الشاب وتم سجنه، بتهمة الهروب مع قاصر؛ بينما تمت إعادة الفتاة إلى أسرتها.
وفي يوم الجريمة، حدثت مشاجرة بين الأخ "رياض" وأخته "عائشة"؛ بسبب إصرارها على الزواج من الشاب، بعد بلوغها السن القانونية، وفي ثورة غضبه أمسك الأخ سكينًا وقام بقتل أخته وقطع رأسها.
وحسب صحيفة "إيكونوميك تايمز"؛ فإن الشرطة أوقفت "رياض" الذي يُصر على أن ما قام به يندرج تحت ما يُعرف بـ"جرائم الشرف"؛ معتبرًا أن أخته جلبت "العار" للأسرة، بهروبها مرة، وبإصرارها على الزواج من شاب ترفضه الأسرة مرة أخرى.
وأثارت الحادثة استياءً كبيرًا في الهند، وجدلًا على مواقع التواصل، ودعوات لإعادة النظر في عقوبات جرائم الشرف في البلاد.