هندي يسير حاملًا رأس أخته.. شاهد تفاصيل الجريمة البشعة باسم "الشرف"

وحسب وسائل إعلام محلية، بدأت الوقائع المأساوية، عندما هربت الفتاة مع شاب تريد الزواج منه، وعقب بلاغ تَقدمت به عائلة الفتاة، ألقت الشرطة القبض على الشاب وتم سجنه، بتهمة الهروب مع قاصر؛ بينما تمت إعادة الفتاة إلى أسرتها.