3 علماء يفوزون بـ"نوبل الكيمياء" لأبحاثهم المذهلة

وكان بيكر قد نجح في تحقيق إنجاز يكاد يكون مستحيلاً، وهو بناء أنواع جديدة تمامًا من البروتينات، كما طوَّر هاسابيس وجامبر نموذجًا للذكاء الاصطناعي نجح في حل مشكلة عمرها 50 عامًا، وهي التنبؤ بالهياكل البنائية المعقدة للبروتينات، ما يحمل في طياته إمكانات غير محدودة.