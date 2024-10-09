3 علماء يفوزون بـ"نوبل الكيمياء" لأبحاثهم المذهلة

منحت أكاديمية نوبل السويدية، اليوم الأربعاء، جائزة الكيمياء لعام 2024 إلى الأمريكي ديفيد بيكر، من جامعة واشنطن الأمريكية، لأبحاثه حول "تصميم البروتينات باستخدام التقنيات الحاسوبية"، في حين تقاسم النصف الآخر من الجائزة كل من البريطانيين ديميس هاسابيس وجون إم جامبر من مختبر "غوغل ديب مايند" بالمملكة المتحدة، لنجاحهما في "فك شفرة البنى المذهلة للبروتينات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي".
وكان بيكر قد نجح في تحقيق إنجاز يكاد يكون مستحيلاً، وهو بناء أنواع جديدة تمامًا من البروتينات، كما طوَّر هاسابيس وجامبر نموذجًا للذكاء الاصطناعي نجح في حل مشكلة عمرها 50 عامًا، وهي التنبؤ بالهياكل البنائية المعقدة للبروتينات، ما يحمل في طياته إمكانات غير محدودة.