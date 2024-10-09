محطات

3 علماء يفوزون بـ"نوبل الكيمياء" لأبحاثهم المذهلة

لبناء أنواع جديدة من البروتينات وتطوير نموذج للذكاء الاصطناعي
3 علماء يفوزون بـ"نوبل الكيمياء" لأبحاثهم المذهلة
تم النشر في

منحت أكاديمية نوبل السويدية، اليوم الأربعاء، جائزة الكيمياء لعام 2024 إلى الأمريكي ديفيد بيكر، من جامعة واشنطن الأمريكية، لأبحاثه حول "تصميم البروتينات باستخدام التقنيات الحاسوبية"، في حين تقاسم النصف الآخر من الجائزة كل من البريطانيين ديميس هاسابيس وجون إم جامبر من مختبر "غوغل ديب مايند" بالمملكة المتحدة، لنجاحهما في "فك شفرة البنى المذهلة للبروتينات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي".

وكان بيكر قد نجح في تحقيق إنجاز يكاد يكون مستحيلاً، وهو بناء أنواع جديدة تمامًا من البروتينات، كما طوَّر هاسابيس وجامبر نموذجًا للذكاء الاصطناعي نجح في حل مشكلة عمرها 50 عامًا، وهي التنبؤ بالهياكل البنائية المعقدة للبروتينات، ما يحمل في طياته إمكانات غير محدودة.

جائزة نوبل للكيمياء 2024
ديفيد بيكر

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org