في مهرجان الأردن للقهوة.. شاهد مهارات الرسم على أكواب اللاتيه

يقول هشام أبو بكر أحد منظمي البطولة وحكامها: "مسابقة فن اللاتيه هي مسابقة عالمية لها شروط وقواعد عالمية، ونحن بالأردن بدأنا بتطبيق هذه الشروط لكن على نطاق محلي، مع الاتصال مباشرة مع منظمة القهوة العالمية، من أجل أن يروا في السنوات القادمة أننا نطبق جميع الشروط ونستقدم حكامًا عالميين، ونراعي الشروط العالمية تمامًا".