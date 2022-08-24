في مهرجان الأردن للقهوة.. شاهد مهارات الرسم على أكواب اللاتيه

بتسخين الحليب ورسم أشكال معقدة على أكواب القهوة، استعرض مُعِدو القهوة في الأردن، مهاراتهم من خلال التنافس في مسابقة فنية للرسم على قهوة اللاتيه (القهوة بالحليب).
ويتساءل تقرير مصور على موقع قناة "الحرة": هل حصلتم على كوب قهوة يحتوي على رسومات من قبل؟
ثم يستعرض التقرير مسابقة فن اللاتيه المحلية بالأردن، التي أقيمت كجزء من مهرجان المملكة للقهوة، وتسعى لتصبح جزءًا من مسابقة فن اللاتيه والباريستا العالمية.
يقول هشام أبو بكر أحد منظمي البطولة وحكامها: "مسابقة فن اللاتيه هي مسابقة عالمية لها شروط وقواعد عالمية، ونحن بالأردن بدأنا بتطبيق هذه الشروط لكن على نطاق محلي، مع الاتصال مباشرة مع منظمة القهوة العالمية، من أجل أن يروا في السنوات القادمة أننا نطبق جميع الشروط ونستقدم حكامًا عالميين، ونراعي الشروط العالمية تمامًا".
ويضيف "أبو بكر": "إن شاء الله ستصبح فاعليتنا جزءًا من مسابقة فن اللاتيه والباريستا العالمية".
وحسب التقرير؛ فالمسابقة التي أقيمت على عدة مراحل، تنافس فيها أكثر من 70 من معدي القهوة، وتأهل 18 منهم فقط للنهائيات.
بطولة الأردن للرسم على القهوة، التي أقيمت كجزء من مهرجان الأردن للقهوة، هي مسابقة محلية؛ إلا أن المنظمين يأملون في الانضمام إلى البطولات الدولية.