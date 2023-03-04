صورة "ماسك" الذي لا يقبل النقد تدفع عائدات "تويتر" الإعلانية إلى الخلف!

ويأتي هذا التقرير بعد أن خفض العديد من المعلنين إنفاقهم على منصة التواصل الاجتماعي، بعد أن تولّى إيلون ماسك مسؤولية الشركة في 27 أكتوبر؛ مما أدى إلى انخفاض بنسبة 71 في المئة في الإنفاق الإعلاني على تويتر خلال شهر ديسمبر؛ وذلك طبقًا لبيانات شركة الأبحاث الإعلانية ستاندرد ميديا اندكس.