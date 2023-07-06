الصين تُصدر إنذارًا باللون البرتقالي لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين اليوم، إنذارًا باللون البرتقالي؛ لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، مع توقعات باجتياح موجة حر شديدة لأجزاء متعددة من البلاد.
وذكرت وكالة أنباء الصين (شينخوا)، أن من المتوقع خلال ساعات النهار اليوم، أن تتجاوز درجات الحرارة 35 درجة مئوية في أجزاء من شمالي الصين، وقطاعات من النهر الأصفر، ونهر هوايخه، ومناطق جنوبي نهر اليانغتسي، وجنوبي الصين، وشينجيانغ، ومنغوليا الداخلية، ونينغشيا وشنشي؛ وفقًا للمركز.
وتَوقع المركز أن درجات الحرارة قد تتجاوز 40 درجة مئوية في بعض المناطق ببكين وخبي وخنان، واستمرار موجات الحر في خبي وبكين وتيانجين وشاندونغ وخنان خلال الفترة بين يومي 6 و10 يوليو الجاري.
ويوجد في الصين نظام إنذار من درجات الحرارة المرتفعة مُكَوّن من ثلاثة مستويات مرمزة بألوان مختلفة؛ حيث يمثل اللون الأحمر أشدها، يليه البرتقالي ثم الأصفر.