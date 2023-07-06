الصين تُصدر إنذارًا باللون البرتقالي لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة

وذكرت وكالة أنباء الصين (شينخوا)، أن من المتوقع خلال ساعات النهار اليوم، أن تتجاوز درجات الحرارة 35 درجة مئوية في أجزاء من شمالي الصين، وقطاعات من النهر الأصفر، ونهر هوايخه، ومناطق جنوبي نهر اليانغتسي، وجنوبي الصين، وشينجيانغ، ومنغوليا الداخلية، ونينغشيا وشنشي؛ وفقًا للمركز.