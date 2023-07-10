كان متجهًا إلى المسجد.. شاهد "رصاصة الغدر في الظهر" تقتل مسنًّا يمنيًّا بنيويورك

ووفقًا لنجله؛ فإن "الصايدي" هو الضحية الوحيدة الذي مات متأثرًا بجراحه خلال إطلاق النار، وقد ذهب إلى الحديقة المحلية لممارسة هواية الجري، قبل أن يتوجه إلى المسجد للصلاة، عندما أطلق مسلح يستقل دراجة بخارية النار على ظهره.