طالبات جامعة "المؤسس" ‏يحصدن 39 ميدالية وجائزة عالمية في معرض سيؤول الدولي

وأشارت "النعيم" إلى أن المشاركة الفاعلة لممثلي الجامعة في المحافل العالمية، ومواصلة حصد المراكز المتقدمة؛ ستُسهم في تعزيز مكانة الجامعة وسمعتها التي أضحت إنجازاتها العلمية والبحثية تنافس كبرى الجامعات العالمية، معربةً عن شكرها وتقديرها للقيادة الرشيدة على ما يقدم لهذا الوطن وأبنائه من دعم ورعاية واهتمام وحرص على بناء قاعدة التعليم، ودعم الإبداع والابتكار والمواهب؛ تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة المستقبلية لما فيه خير هذا الوطن الغالي على قلوبنا، وللأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ومحافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي على اهتمامهم بالإبداع والتميز والابتكار من خلال بناء الإنسان وتنمية المكان ودعم برامج الموهبة والابتكار والتميز العلمي، وإلى ما يوليه وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، من جهود ومتابعته مستمرة لمسيرة الجامعة والتميز والإبداع التي يقدّمها أبناؤنا الطلاب الذين رفعوا راية المملكة وسمعتها في معظم الفعاليات والمؤتمرات والمعارض العالمية.