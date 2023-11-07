طالبات جامعة "المؤسس" ‏يحصدن 39 ميدالية وجائزة عالمية في معرض سيؤول الدولي

في إنجاز غير مسبوق في تاريخ مشاركات الجامعة في معارض الاختراعات الدولية والعالمية، تَمَكّنت فِرَق طالبات جامعة الملك عبدالعزيز المشاركة في معرض سيؤول الدولي للاختراعات بكوريا الجنوبية، والذي تنظمه الجمعية الكورية لتشجيع الاختراعات، من الفوز بالجائزة الكبرى للمعرض، بالإضافة لـ8 ميداليات متنوعة و6 جوائز عالمية حصرية، وأيضًا 24 جائزة دولية خاصة.
وشارك فريق طالبات جامعة الملك عبدالعزيز بعشر اختراعات في الدورة الـ19 للمعرض الذي يعرض أكثر من 424 اختراعًا يقدّمها مخترعون من 26 دولة من أرجاء العالم؛ حيث خضعت تلك المشاركات للتحكيم من قِبَل محكمين متخصصين في المجالات المختلفة للابتكارات والاختراعات.
وتم إعلان النتائج من قِبَل لجنة التحكيم الدولية في حفل منح الجوائز الذي أقيم مؤخرًا.
وهنّأت رئيسة الجامعة المكلفة الأستاذة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، الطالبات الحاصلات على الميداليات والجوائز في معرض سيؤول الدولي للاختراعات؛ مؤكدة أن هذا الإنجاز الوطني والفريد من نوعه ثمرة جهود متواصلة من الجميع، ودليل على التطور العلمي والبحثي والابتكاري بجامعة الملك عبدالعزيز.
وأشارت "النعيم" إلى أن المشاركة الفاعلة لممثلي الجامعة في المحافل العالمية، ومواصلة حصد المراكز المتقدمة؛ ستُسهم في تعزيز مكانة الجامعة وسمعتها التي أضحت إنجازاتها العلمية والبحثية تنافس كبرى الجامعات العالمية، معربةً عن شكرها وتقديرها للقيادة الرشيدة على ما يقدم لهذا الوطن وأبنائه من دعم ورعاية واهتمام وحرص على بناء قاعدة التعليم، ودعم الإبداع والابتكار والمواهب؛ تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة المستقبلية لما فيه خير هذا الوطن الغالي على قلوبنا، وللأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ومحافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي على اهتمامهم بالإبداع والتميز والابتكار من خلال بناء الإنسان وتنمية المكان ودعم برامج الموهبة والابتكار والتميز العلمي، وإلى ما يوليه وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، من جهود ومتابعته مستمرة لمسيرة الجامعة والتميز والإبداع التي يقدّمها أبناؤنا الطلاب الذين رفعوا راية المملكة وسمعتها في معظم الفعاليات والمؤتمرات والمعارض العالمية.