بعد دخول حشد هائل إلى مكان الزفاف.. شاهد أغرب تصرُّف لعائلة هندية

شعرت عائلة هندية بالحيرة بسبب دخول حشد هائل إلى مكان الزفاف؛ لذا قررت القيام بشيء لم يُسمع به من قبل؛ حيث طلبت الأسرة من الحاضرين إبراز بطاقات الهوية الخاصة بهم عند مدخل المكان، وكان أصحاب البطاقة هم المسموح لهم بدخول القاعة.
وحسب صحيفة "إنديا توداي": قررت عائلة العروس أن تطلب من ضيوفها إبراز بطاقات الهوية من أجل التأكد من أنهم الضيوف المدعوون إلى الحفل، وذكروا أيضًا أن الطعام لن يتم تقديمه إلا لمن له بطاقة هوية خاصة به.
حدث ذلك بسبب أنه عندما فتحت الأسرة قاعة الطعام من أجل تقديمه، اقتحم المكان ضيوف من المقاهي والبارات المجاورة لقاعة العرس؛ ما أثار عائلة العروس، عندها قرروا التوقف عن تقديم الطعام للضيوف.
وحسب الصحيفة: رغم أن الحل الذي لجأت إليه عائلة العروس كان وسيلة لمواجهة الفوضى، إلا أن ضيوف العروس كانوا منزعجين من الدخول المشروط، وغضب الكثير منهم ممن لم يحملوا بطاقات هويتهم الشخصية لحضور حفل الزفاف.