بعد دخول حشد هائل إلى مكان الزفاف.. شاهد أغرب تصرُّف لعائلة هندية

حدث ذلك بسبب أنه عندما فتحت الأسرة قاعة الطعام من أجل تقديمه، اقتحم المكان ضيوف من المقاهي والبارات المجاورة لقاعة العرس؛ ما أثار عائلة العروس، عندها قرروا التوقف عن تقديم الطعام للضيوف.