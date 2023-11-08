حول العالم في صورة: المأساة تتواصل.. عشرات الفلسطينيين يتجمَّعون للحصول على فتات الطعام في غزة

فيما قالت دكتورة عبير عطيفة، مسؤولة التغذية بالأمم المتحدة، إن قطاع غزة يعاني نقصًا شديدًا في كل شيء، من الماء إلى الوقود إلى المواد الغذائية.. لافتة إلى أن هناك مخبزًا واحدًا فقط يعمل في قطاع غزة بأكمله.