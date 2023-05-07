"فيديو الذئب" حقق مليون مشاهدة.. جاء ليشرب فحدث له ما لم يكن في الحسبان

ولم يكشف صاحب الفيديو أين ومتى تم التقاطه؛ لكن الفيديو حقق حوالى مليون مشاهدة خلال ستة أيام، وأثنى أكثر من ألف معلق على موظفي المزرعة لإنقاذهم الذئب، يقول أحد المعلقين: "يا رب يبارك لكم ويكرمكم يا مَن قمتم بهذا العمل الطيب الجميل.. لن ينسي هذا الذئب عملكم الطيب مدى الدهر، ولا عجب إن أراد أن يعيش بجانبكم لأنكم أعطيتموه الأمان"، ويقول معلق آخر: "بارك الله فيكم، الذئب لا يحب أن يُذَل، وجميلكم هذا ما يُنسى.. ارحموا مَن في الأرض يرحمكم من في السماء".