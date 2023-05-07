"فيديو الذئب" حقق مليون مشاهدة.. جاء ليشرب فحدث له ما لم يكن في الحسبان
يكشف شريط فيديو عن لحظة إنقاذ ذئب بعدما جاء من الصحراء ليروي عطشه، فسقط في حوض لتربية الأسماك بأحد المزارع السمكية، وبعدها تبرع اثنان من العمال بمساعدته للخروج من بركة الماء.
وتحت عنوان "جاء من الصحراء عطشان ليشرب"، نشرت قناة "الصحراء والمقناص" فيديو إنقاذ الذئب.
ويروي مصور الفيديو أن الذئب جاء ليلًا ليشرب من أحد أحواض مزرعة سمكية في الصحراء؛ لكنه سقط في بركة المياه، ولم يستطع الخروج، بسبب المنحدر المغطى بالبلاستيك والمنزلق الذي يحيط ببركة تربية الأسماك.
وأضاف أن الذئب مرهق ويشعر بالبرد، بعدما قضى الليل في الماء.
ويُظهر الفيديو عملية إنقاذ الذئب؛ حيث قام أحد عمال المزرعة بإنزال كيبل من السلك القوي، ليمسكه الذئب بأنيابه، وبعد فشل أول محاولة، نجحت المحاولة الثانية حين تَقدم عامل آخر أكثر خبرة، وسحب الذئب الممسك بالكيبل بأنيابه، حتى خرج الحيوان من الماء تمامًا، وبعدها تركه العمال ليستريح ويجف في الشمس حتى يرحل.
ولم يكشف صاحب الفيديو أين ومتى تم التقاطه؛ لكن الفيديو حقق حوالى مليون مشاهدة خلال ستة أيام، وأثنى أكثر من ألف معلق على موظفي المزرعة لإنقاذهم الذئب، يقول أحد المعلقين: "يا رب يبارك لكم ويكرمكم يا مَن قمتم بهذا العمل الطيب الجميل.. لن ينسي هذا الذئب عملكم الطيب مدى الدهر، ولا عجب إن أراد أن يعيش بجانبكم لأنكم أعطيتموه الأمان"، ويقول معلق آخر: "بارك الله فيكم، الذئب لا يحب أن يُذَل، وجميلكم هذا ما يُنسى.. ارحموا مَن في الأرض يرحمكم من في السماء".
ويحذّر معلق قائلًا: "الله يحفظكم ويبارك فيكم جميعًا.. دائمًا تقديم المساعدة للحيوانات البرية يرافقه الحذر الشديد".