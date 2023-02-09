حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا تبلغ نحو 20 ألف قتيل والأضرار قد تصل إلى 4 مليارات دولار

في الأثناء يواصل عمال الإنقاذ في البلدين في أجواء البرد الشديد، جهودهم بحثًا عن ناجين تحت الأنقاض، مع تضاؤل فرص إنقاذهم بعد مرور ثلاثة أيام على الزلزال. وبينما تعمل الحفارات ليلًا نهارًا بلا توقف، يحول الانخفاض الجديد في درجات الحرارة، إلى جحيم الظروف المعيشية للناجين الذين ليس لديهم أي مكان يذهبون إليه. من جهة أخرى قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: إن قيمة الأضرار جراء الزلزال في تركيا وسوريا قد تصل إلى 4 مليارات دولار.