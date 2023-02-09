حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا تبلغ نحو 20 ألف قتيل والأضرار قد تصل إلى 4 مليارات دولار

تجاوزت حصيلة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، الاثنين، 17 ألف قتيل، حسب أرقام رسمية نشرت الخميس، بينما تتواصل عمليات البحث للعثور على ناجين في أجواء من البرد الشديد. وقتل 14014 شخصًا في تركيا و3162 في سوريا حسب السلطات ومصادر طبية. إلى ذلك بدأت عديد من الدول بإرسال مساعداتها إلى المناطق المنكوبة، فيما قالت الأمم المتحدة: إن مساعدات الطوارئ إلى سوريا لا ينبغي أن تسيّس.
في الأثناء يواصل عمال الإنقاذ في البلدين في أجواء البرد الشديد، جهودهم بحثًا عن ناجين تحت الأنقاض، مع تضاؤل فرص إنقاذهم بعد مرور ثلاثة أيام على الزلزال. وبينما تعمل الحفارات ليلًا نهارًا بلا توقف، يحول الانخفاض الجديد في درجات الحرارة، إلى جحيم الظروف المعيشية للناجين الذين ليس لديهم أي مكان يذهبون إليه. من جهة أخرى قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: إن قيمة الأضرار جراء الزلزال في تركيا وسوريا قد تصل إلى 4 مليارات دولار.