4 كويكبات ضخمة تمر قرب الأرض في غضون يومين

كشف مختبر الدفع النفاث التابع لـ"ناسا" أن أربعة كويكبات ستمر بالقرب من الأرض في غضون يومين.
وأوضح مختبر الدفع النفاث، الصخور الفضائية عبر لوحة القيادة Asteroid Watch، مبينًا أن الكويكبات الأربعة تعتبر أجسامًا قريبة من الأرض (NEO)، ولكنها لا تشكل خطرًا.
ويطير كويكب 2022 SK1 فوق كوكبنا في 22 سبتمبر ويبلغ قطرها حوالي 187 قدمًا، وتسافر بسرعة 18790 ميلاً في الساعة، وستقترب الصخرة من الأرض على مسافة 1686218 ميلاً.
فيما ينطلق كويكب 2022 ST1، بالقرب من الأرض يوم الخميس، وهي أصغر من SK1، ويبلغ قطرها حوالي 72 قدمًا، وفقًا لوكالة ناسا، وستقترب من أرضنا من مسافة قريبة نسبيًا تبلغ 949565، وتتحرك الصخور خارج كوكب الأرض بسرعة عالية جدًا تبلغ 30.299 ميلاً في الساعة.
أما كويكب 2022 SG، فسيقترب من الأرض يوم الخميس المقبل من مسافة آمنة تبلغ 1743986 ميلاً، وهذه الصخرة الفضائية التي يبلغ قطرها 242 قدمًا، ستسافر بسرعة حوالي 43960 ميلاً في الساعة.
كما يعود Asteroid 2022 QH8 بعد أن كان قد مر إلى جانب الأرض عام 2019، ويبلغ قطره 288 قدمًا، بحجم ملعب كرة قدم.
وسوف يطير عبر الأرض على مسافة حوالي 0.02710 Au، أو 2.519.102 ميلا، وتتحرك هذه الصخرة الفضائية حاليًا بسرعة 34180 ميلا في الساعة ولن يعود حتى يونيو 2078.