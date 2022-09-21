4 كويكبات ضخمة تمر قرب الأرض في غضون يومين

فيما ينطلق كويكب 2022 ST1، بالقرب من الأرض يوم الخميس، وهي أصغر من SK1، ويبلغ قطرها حوالي 72 قدمًا، وفقًا لوكالة ناسا، وستقترب من أرضنا من مسافة قريبة نسبيًا تبلغ 949565، وتتحرك الصخور خارج كوكب الأرض بسرعة عالية جدًا تبلغ 30.299 ميلاً في الساعة.