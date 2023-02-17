هزتان ارتداديتان ضربتا شمال غرب إدلب وشمال غرب اللاذقية

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، أن هزتَيْن ارتداديتَيْن ضربتا شمال غرب إدلب وشمال غرب اللاذقية.
وأفاد المركز، في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا)، بوقوع هزة ارتدادية بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر شمال غرب إدلب عند الساعة 22:47 بالتوقيت المحلي، وعلى خط عرض 36.11، وخط الطول 35.99 وعمق 18.8 كيلومتر.
كما ذكر المركز، في بيان آخر، أن هزة ارتدادية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر ضربت شمال غرب اللاذقية، بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر عند الساعة 23:17 بالتوقيت المحلي.
وأشار المركز إلى أن الهزة وقعت على خط عرض 35.94 وطول 35.56 وعمق 46 كيلومتراً.