هزتان ارتداديتان ضربتا شمال غرب إدلب وشمال غرب اللاذقية

كما ذكر المركز، في بيان آخر، أن هزة ارتدادية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر ضربت شمال غرب اللاذقية، بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر عند الساعة 23:17 بالتوقيت المحلي.