في غزة.. يتبادلون الأطفال ويكتبون أسماءهم على أجسادهم.. ما السر؟

ذلك الواقع المرير فرض على أبناء غزة طريقة جديدة للتفكير، ودفعهم الخوف من عدم التعرف على جثامينهم وجثامين أبنائهم إلى كتابة أسمائهم على أجسادهم، أو تركيب أسوار في معاصمهم؛ للتعرف عليهم في حال استشهادهم، وأحيانًا تبادل أفراد من العائلة الواحدة، مع عائلة أخرى، وتوزيع الأطفال على أكثر من منزل، حتى إذا تعرض منزل إحدى العائلات إلى القصف، يبقى من أثرهم وأطفالهم أحد؛ وذلك بعد تنامي شعور الخوف لدى الجميع من فقدان جميع أطفالهم!