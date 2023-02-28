"هو أنا شكلي وحش؟".. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الطفلة ضحية التنمر بمصر

اشتكت أكثر من مرة

وتَبين أن "رودينا" اشتكت لمسؤولي المدرسة أكثر من مرة؛ غير أنهم تجاهلوا شكواها، خاصة أن عدد الطالبات المتنمرات كان كبيرًا، واعتقدت الإدارة أن ما يحدث مجرد مناوشات بين الطالبات دافعها الغيرة والشقاوة؛ إلا أن المتهمة الأولى بالتنمر على "رودينا" قالت لها: "إنتي مش شايفة شكلك عامل إزاي.. إنتي متحملة نفسك كده؟"؛ مما كان له تأثير سيئ وقاتل على الفتاة، أدى لقرارها بالابتعاد عن هذه المجموعة على أمل النقل إلى مدرسة أخرى العام المقبل.