بالفيديو.. شاهد مدن الجزيرة العربية من محطة الفضاء الدولية

وقال: "نحن الآن في الصباح، ونطوف حاليًا فوق شبه الجزيرة العربية، وليس هناك أجمل من إطلالة على الوطن في بداية اليوم"، حيث بدأ بفتح النوافذ من أجل تصوير منظر الدول الخليجية من الفضاء.