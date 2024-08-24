وسط مخاوف من تفاقم "فقر الوقود".. زيادة أسعار الكهرباء ببريطانيا أكتوبر المقبل

وكانت فواتير الكهرباء والغاز قد انخفضت أخيراً من الذروة التي بلغتها في أعقاب الحرب الروسية - الأوكرانية التي دفعت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، لكن هيئة تنظيم سوق الطاقة البريطانية "أوفجيم" أعلنت أن سقف السعر الذي يمكن للموردين فرضه على العملاء سيزيد بنسبة 10 بالمئة اعتباراً من أكتوبر؛ ما يضيف نحو 12 جنيهاً شهرياً إلى متوسط الفاتورة.