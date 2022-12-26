أمريكا.. قتل والده معتقداً أنه إنسان آلي!!

وعندما قدمت الشرطة إلى مسكن هايز، كان يحاول مغادرة المنزل بسيارته، لكن الشرطة منعته وسألته عن والده. فقال لهم هذا روبوت شبيه بالإنسان. وأبلغهم أن هذا الروبوت في المنزل ملقى على الأرض، لأني كنت مضطراً لإطلاق النار عليه، وفق "روسيا اليوم".