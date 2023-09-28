قصة ملهمة لهندية بعمر الـ92.. حققت حلمها بتعلم القراءة والكتابة لأول مرة بحياتها

حققت هندية تبلغ من العمر 92 عامًا حلمها في أن تكون قادرة على القراءة والكتابة، بعد التحاقها بالمدرسة لأول مرة في حياتها.
وقبل ستة أشهر بدأت الهندية المولودة في العام 1931، الدراسة جنبًا إلى جنب مع تلاميذ يصغرونها بثمانية عقود، وكانت تتوجه إلى المدرسة برفقة زوجة حفيدها.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن سليمة خان قولها: "اعتاد أحفادي على خداعي لكي يأخذوا مني أموالاً إضافية لأني لم أكن أجيد عد الأوراق النقدية، لكن تلك الأيام ولّت".
وقالت مسؤولة التعليم المحلية لاكشمي باندي، إن "قصتها تعزز الاعتقاد بأن السعي وراء المعرفة لا سن له".
ولفتت مديرة المدرسة براتيبها شارما إلى أن المعلمين كانوا في البداية "مترددين" بشأن الشروع في تدريس خان، لكن "شغفها" بالدراسة أقنعهم.
وأضافت شارما، أن "منذ أن ذهبت إلى المدرسة، بدأت 25 امرأة من قريتها بدروس محو الأمية، بما في ذلك زوجتا ابنيها".