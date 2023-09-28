قصة ملهمة لهندية بعمر الـ92.. حققت حلمها بتعلم القراءة والكتابة لأول مرة بحياتها

وقبل ستة أشهر بدأت الهندية المولودة في العام 1931، الدراسة جنبًا إلى جنب مع تلاميذ يصغرونها بثمانية عقود، وكانت تتوجه إلى المدرسة برفقة زوجة حفيدها.