شركة المياه الليبية تحذّر من شرب مياه الآبار بالمناطق المنكوبة بعد حالة تسمم

وكان وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي في بنغازي، عثمان عبدالجليل، أكد في وقت سابق وفاة "3166" شخصًا حتى مساء أمس الجمعة، جراء الفيضانات الناتجة عن إعصار دانيال، الذي أصاب منطقة واسعة في شرق ليبيا، وبالأخصّ مدينة درنة.